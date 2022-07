Marijn Devalck over geschrapte Kampioenen-afleveringen: "Wij hebben net positieve integratie in de hand gewerkt"

In het Filteintpark in Sint-Niklaas is kunstenaar Artoon volop bezig aan een nieuwe mural, oftewel muurschildering. Het is al de tweede mural in Sint-Niklaas van Artoon. Het thema is water en dat zal dan ook erg duidelijk te zien zijn. Het werk moet tegen vrijdag klaar zijn en zal er heel fotorealistisch uitzien. Er komen aanduidingen in het gras waar de mensen moeten staan om het perfecte perspectief te krijgen. Deze mural is normaal gezien de laatste die dit jaar wordt aangebracht in Sint-Niklaas. Het canvas, een oud waterbassin, is niet zomaar uitgekozen.