Groen hoopt vurig dat de plannen om de wateroverlast in de Denderstreek aan te pakken niet in de schuif belanden. Er is al veel te lang getalmd. Dat hebben de Oost-Vlaamse lijsttrekkers gezegd in onze verkiezingsreeks 'Het Gesprek'. Groen profileert zich als enige partij in deze campagne als échte klimaatpartij. Maar ook mensenrechten en betaalbare zorg staan hoog op de agenda. De overheid moet nu duurzame keuzes maken, maar de mensen mogen dat groene beleid niet voelen in de portemonnee.