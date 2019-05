Mariaprocessie trekt door Lebbeke

Goed nieuws voor al wie al eens een optreden of toneelvoorstelling meepikt in Zottegem want het stadsbestuur heeft de overeenkomst met zaal Rhetorica verlengd tot 2025. Dat contract zou over 4 jaar aflopen maar tegen dan is de bouw van een nieuwe cultuurzaal absoluut nog niet klaar. Daardoor vreesden veel mensen in Zottegem dat ze een tijdlang nergens terecht konden in de eigen stad. Maar door die overeenkomst te verlengen blijft cultuur in eigen stad dus wel mogelijk.