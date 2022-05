Mariagaard stelt ambitieus masterplan voor aan schepencollege Wetteren

In Aalst is er deze paasvakantie opnieuw Taalbubbels. Dat is een initiatief waarbij anderstalige kinderen en jongeren hun Nederlands kunnen bijspijkeren tijdens de schoolvakanties. En dat is dit jaar misschien nog belangrijker dan anders, want door de oorlog in Oekraïne zijn er heel wat vluchtelingenkinderen ook in ons land opgevangen. En om hen toch wat klaar te stomen voor het Nederlandstalige onderwijs, leren ze bij Taalbubbels spelenderwijs hun eerste woorden.