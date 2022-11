Mariagaard is ervan overtuigd, bommelding kwam er na hacking: "Betrokken leerling is onbesproken"

De bouwwerken aan het nieuwe zwembad in Lokeren beginen een beetje vorm te krijgen. Het is het grootste project uit de geschiedenis van de stad. 18 miljoen euro, zo veel zal het zwembad kosten. Maar het is nodig, zegt burgemeester Filip Anthuenis. Want het oude zwembad was meer dan 50 jaar oud en tot op de draad versleten. Het oude bad intussen afgebroken en daardoor heeft Lokeren de komende twee jaar geen zwembad. Tot 2024, dan moet je in Lokeren weer kunnen komen zwemmen.