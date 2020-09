Onderwijs Mariagaard in Wetteren zet volledig in op digitaal onderwijs

Een school die tot hiertoe gespaard is gebleven van coronabesmettingen, is Mariagaard in Wetteren. Meer nog, de school is volledig voorbereid op een mogelijke uitbraak van het virus. Want sinds de lockdown is Mariagaard volledig overgeschakeld op digitaal onderwijs. De handboeken en ringmappen in de rugzak van de leerlingen maken dus stilaan plaats voor de laptop.