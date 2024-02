Maria uit Lokeren kocht huis op oud stort, en nu zakt alles weg: "Het huis is waardeloos"

Met de huizen in de Beekstraat van Lokeren gaat het van kwaad naar erger. Het huis van Maria is gebouwd op een oude stortplaats uit de jaren zestig. Twintig jaar later kocht ze een bouwgrond, maar ze was niet op de hoogte van de geschiedenis. Tot de eerste mankementen aan haar huis opdoken, en ze zich ging informeren. Nu zakt haar huis steeds verder weg. Maria wijst naar de stad Lokeren als schuldige. Twaalf jaar geleden spande ze al een proces aan tegen de stad, maar nu heeft ze ook in beroep ongelijk gekregen. Toch blijft ze ijveren dat de stad hiervoor moet opdraaien. Ze eist dat de stad haar huis overkoopt. Ze is echt ten einde raad en zit met de handen in het haar. Meer hierover vanavond in het TV Oost Nieuws of via www.tvoost.be.