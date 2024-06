Maria (77) wil nog lang molenaar blijven in Lokeren: "Mijn man en ik kunnen het nog altijd aan"

In Lokeren maakt de 77-jarige Maria De Rooze zich zorgen over haar toekomst. De vrouw is in de stad beter bekend als Maria 'van de molen'. 25 jaar geleden zette zij zich in voor de restauratie van de Heirbrugmolen in Lokeren. Zelf haalde ze ook haar molenaarsdiploma. De molen is eigendom van de stad en maalt nu zo'n twee keer per maand graan, als de wind goed zit. Dat is zwaar werk, en de jonge opvolging voor het molenaarsbestaan staat al klaar, maar Maria kan het voorlopig nog niet missen.