Marco Kimsen brengt kerstsingle uit en wil de eenzame mensen een hart onder de riem steken

'Lonely This Christmas', de wereldwijde kersthit van Mud uit de jaren '70, zit in een nieuw jasje. Een Stekens jasje, want Marco Kimsen heeft het lied gecoverd. Met zijn single "Ik wil niet alleen zijn met Kerstmis" wil Marc De Kimpe, want dat is zijn echte naam, alle mensen die eenzaam zijn, een hart onder de riem steken. De cover is intussen zo'n 10.000 keer beluisterd op Spotify. De verzekeringsmakelaar uit Stekene schenkt een deel van de opbrengst aan De Warmste Week.