Het doek is dan toch gevallen voor Waasland-Beveren: na negen seizoenen in de hoogste klasse degradeert geel-blauw en speelt het volgend jaar in 1B. Een beschamend zwak Waasland-Beveren ging gisteravond helemaal met de billen bloot tegen een uitgekookt Seraing. De laatste jaren kroop WB al een paar keer door het oog van de naald, maar een kat heeft blijkbaar toch maar negen levens.