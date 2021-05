Marc Leemans (ACV): "Corona is ook de herontdekking van de nood aan solidariteit"

Het is vandaag een belangrijke dag voor het christelijke middenveld, want het is Rerum Novarum. Volgens Marc Leemans, de voorzitter van de christelijke vakbond ACV, is het een dag om eerlijkheid en respect te vragen voor de mensen. Het is nog maar eens duidelijk, zegt hij, dat een sterke sociale zekerheid en een eerlijke fiscaliteit broodnodig zijn voor mensen die het moeilijk hebben. "Corona drukt ons met de neus op de feiten", zegt Leemans. "Er was bijvoorbeeld veel kritiek op de sociale zekerheid, men ging er van uit dat iedereen zelf zijn streng kon trekken. Maar de coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat er nooit genoeg solidariteit kan zijn, en dat die nu zelfs nog versterkt moet worden", aldus de ACV-voorzitter. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws om 18.30 uur.