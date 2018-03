Op Westakker, de parallelweg van de expresweg E34 in Stekene, is gisterennamiddag rond vier uur een vrouw frontaal met haar auto tegen een boom gebotst. De bestuurster had om een nog onbekende reden de controle over het stuur verloren. Ze is met zware verwondingen naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. De Westakker was door het ongeval een tijdlang in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Vorige week gebeurde er niet veel verder op dezelfde parallelweg ook al een ongeval waarbij een jongeman zwaargewond raakte.