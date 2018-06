Wie trouwt in Zele, moet vanaf nu op voorhand laten weten of het met of zonder trouwstoet is. Dat maakt het voor de politie makkelijker om in te grijpen als het nodig is. Ook het parcours van de stoet moet vooraf doorgegeven worden. Die gegevens worden dan doorgestuurd naar de politie. Er waren in het verleden al problemen met trouwstoeten in Zele. En met de nieuwe maatregel wil de gemeente eventuele overlast in de toekomst voorkomen.