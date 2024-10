Manu Diericx (N-VA) volgt Matthias Diependaele op in het Vlaams Parlement

Na de eedaflegging van de Vlaamse regering eergisteren, hebben vandaag de opvolgers van de ministers de eed afgelegd als Vlaams parlementslid. Deze Manu Diericx van N-VA is de opvolger van Matthias Diependaele die, zoals u weet, Vlaams minister-president is. Diericx is van Lokeren en is 30 jaar oud. Hij is ook lijsttrekker voor N-VA bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Lokeren. Hij zit daar al sinds 2018 in de gemeenteraad. Na het afscheid van Bjorn Rzoska is Diericx nu de enige Lokeraar die zetelt in het Vlaams parlement.