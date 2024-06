Mannen die Manchester City-fan Guido in coma sloegen in beroep veroordeeld tot 300 uur werkstraf

De aanvallers van Manchester City-fan Guido De Pauw uit Ninove hebben in beroep werkstraffen tot 300 uur gekregen. Ze sloegen de man van 65 uit Ninove op de snelwegparking van Drongen, waardoor hij op zijn hoofd viel en enkele dagen in een coma terechtkwam. Op het moment van de feiten waren de daders allemaal onder invloed van cocaïne. In eerste aanleg kregen de twee hooligans drie jaar cel met uitstel. Maar de twee twintigers gingen in beroep tegen de uitspraak. Ze zijn nu dus veroordeeld tot een werkstraf. De advocaat van slachtoffer Guido De Pauw kan leven met die beslissing.