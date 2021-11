Manchester City-supporter uit Ninove krijgt morgen eerbetoon in Manchester

De Manchester City-supporter uit Ninove, die twee weken geleden op de snelwegparking in Drongen in elkaar werd geslagen door Club Brugge-supporters, krijgt morgen een eerbetoon in het stadion van de Engelse stad. Eerder hielden trainer Guardiola en de spelers van City al een actie voor slachtoffer Guido De Pauw. Ze droegen toen een T-shirt met een steuntekst voor de Ninovieter. Morgen volgt dan een tweede eerbetoon net voor de match tegen Club Brugge. Ondertussen is de 63-jarige supporter stilaan aan de beterhand. Praten en zelfstandig eten lukt en hij kan ook al een aantal stappen zetten. Blue Moon Belgium, de supportersclub van de zoon van het slachtoffer, is ontroerd dat Manchester City zo intens meeleeft.