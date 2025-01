Man zwaargewond nadat gasfles ontploft in appartement in Zottegem

In Zottegem is een man zwaargewond geraakt, nadat er een gasfles ontplofte in zijn appartement. De ontploffing vond zaterdagochtend plaats, in dit appartement aan de Zavel. De bewoner werd zwaargewond weggebracht naar het ziekenhuis in Gent, en daarna overgebracht naar het brandwondencentrum. Het appartement is onbewoonbaar verklaard. Hoe het tot een ontploffing kwam, is voorlopig onduidelijk. Maar het gaat om een accidentele brand. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft daarom geen branddeskundige aangesteld.