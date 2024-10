Man zwaargewond na steekpartij aan sporthal in Verrebroek

Bij een steekpartij in Verrebroek, een deelgemeente van Beveren, is gisteravond een zwaargewonde gevallen. Het slachtoffer kreeg een messteek in de rug en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De precieze omstandigheden van het incident zijn voorlopig nog onduidelijk. Rond 20 uur werden de hulpdiensten opgeroepen nadat een jongeman met steekwonden hulp had gezocht in de lokale sporthal. De man bleek te zijn aangevallen door één of meerdere andere personen in de omgeving van het sportcentrum. De hulpdiensten snelden vervolgens massaal ter plaatse. Het slachtoffer kreeg de eerste zorgen toegediend en werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie kwam met verschillende ploegen om alle betrokkenen te verhoren. Mogelijk zijn er ook minderjarigen bij de feiten betrokken, maar dat kon nog niet worden bevestigd.