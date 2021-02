Nieuws Man zakt door ijs in slotgracht van fort van Haasdonk

In Haasdonk bij Beveren is gisteravond een man door het ijs gezakt van de gracht rondom het fort. Dat gebeurde iets na negen uur, het was dan al donker. De De man kon zich nog op eigen kracht opnieuw uit het water hijsen en hij kon zelfs de oever opnieuw bereiken, maar hij zat dan wel aan de verkeerde kant, want het fort van Haasdonk is volledig omringd door water en hermetisch afgesloten. Hij kon gelukkig zelf ook nog wel de hulpdiensten verwittigen. Die kwamen massaal ter plaatse, zelfs met duikteams van de brandweer. Terwijl enkele teams een redding over het ijs voorbereidden, probeerde een ander team toegang te krijgen tot het fort zelf, door de toegangspoort te forceren. Dat lukte, waarop de man met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis werd overgebracht.