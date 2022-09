Man verliest bewustzijn aan het stuur, vrouw kan aanrijding met fietser vermijden

Deze avond, in de nacht van woensdag op donderdag dus, sluit het Agentschap Wegen en Verkeer de E40 in de richting van Gent af, tussen Aalst en Erpe-Mere. Er moet zwaar werfmaterieel aangevoerd worden via de autosnelweg, voor de vernieuwing van 2 bruggen over de E40 in Erpe-Mere. Daarom wordt vanaf 10 uur vanavond de snelweg richting Gent afgesloten. Ook de opritten in Aalst richting Gent worden afgesloten. Alle verkeer tussen Aalst en Erpe-Mere wordt omgeleid. Ook de opritten van het complex Aalst in de richting van Gent worden afgesloten. Deze sluiting is maar voor 1 nacht, tot 5 uur morgenvroeg, maar in de komende maanden zullen er nog geregeld dergelijke afsluitingen gebeuren. De werken nemen in totaal zo'n anderhalf jaar in beslag.