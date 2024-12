Man van 65 zwaargewond bij aanrijding in Hillarestraat in Lokeren

In de Hillarestraat in Lokeren is deze ochtend rond 9 uur een 65-jarige man zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. De man stak samen met zijn vrouw de drukke straat over, om met de fiets de wijk Ledehof in te rijden. Op dat moment kwam een vrouw met haar wagen net de straat uitgereden, maar ze merkte het koppel niet op. Het kwam tot een aanrijding, waarbij de man met zijn voet onder de wielen van de auto terechtkwam. Een ziekenwagen en MUG-team dienden de man de eerste zorgen toe, waarna hij naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurster van de auto en de vrouw van het slachtoffer verkeerden in shock, zij werden door de politie en enkele omstaanders opgevangen.