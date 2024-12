Man van 61 komt op het leven bij arbeidsongeval in Sint-Lievens-Houtem

Bij het groente- en fruitbedrijf Allgro in Sint-Lievens-Houtem is vorige donderdag een werknemer van 61 om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Dat nieuws raakt nu pas bekend, maar is intussen bevestigd. Het bedrijf is enorm aangeslagen door het voorval, want het gaat om de technisch verantwoordelijke. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn niet bekend. Het gaat om een spijtig ongeval. Allgro is een familiebedrijf met meer dan 100 werknemers. Het levert groenten en fruit aan warenhuizen en grootkeukens.