Nieuws Man van 37 komt om bij woningbrand in Denderleeuw

In Denderleeuw is een man van 37 omgekomen bij een woningbrand. De ouders van de man, die ook in het huis langs de Rodestraat wonen, konden zichzelf tijdig in veiligheid brengen. Iets over acht uur zaterdagmorgen hadden de bewoners alarm geslagen toen ze hevige rookontwikkeling opmerkten rond de schouw. Nadat de ouders de woning hadden kunnen verlaten, ging de brandweer nog op zoek naar hun inwonende zoon van 37, die nog vermist was. Hij had zijn slaapkamer op de bovenverdieping. Iets voor elf uur kwam dan de bevestiging dat de man het leven had gelaten in de brand, die zich in het dak verder had ontwikkeld. Op dat moment was ook het parket van Oost-Vlaanderen al ter plaatse gekomen, om de precieze oorzaak van de brand te onderzoeken.