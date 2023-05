Man van 37 komt om bij dramatisch arbeidsongeval in Lokeren

In Lokeren is een man van 37 kort na de middag om het leven gekomen bij een arbeidsongeval, toen een put die hij aan het graven was, instortte. De arbeider was samen met enkele collega's van een firma uit Hamme een regenput aan het graven aan een huis in de Waterlaatstraat. Maar toen een wand van de put het tijdens het graven plots begaf, raakte het slachtoffer bedolven onder zand en modder. De collega's probeerden hem zelf nog te redden, kort nadien ook met de hulp van de toegesnelde brandweer, maar tevergeefs. De man overleed ter plaatse. Alle betrokkenen werden opgevangen door de dienst slachtofferhulp van de politie. De arbeidsauditeur onderzoekt de precieze omstandigheden waarin het ongeval is kunnen gebeuren.