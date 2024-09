Man van 33 krijgt schoppen en slagen in Stationsstraat in Sint-Niklaas

De Stationsstraat in Sint-Niklaas is vanmiddag opgeschrikt door een zware vechtpartij. Drie mannen hebben er een andere man van 33 in elkaar geslagen. De politie bevestigt de feiten en is bezig aan een onderzoek. Het slachtoffer was rond drie uur op stap met zijn vader en nog een derde persoon, toen hun pad gekruist werd door drie andere mannen. Er ontstond een discussie die uitmondde in de zware vechtpartij, waarbij het slachtoffer geschopt en geslagen werd. De daders stapten daarna met gescheurde kleren weg in de richting van de Grote Markt. Ze worden nog opgespoord aan de hand van camerabeelden. Er moest een ziekenwagen ter plaatse komen om het slachtoffer te verzorgen. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij, dat is nog niet bekend.