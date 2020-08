Man uit Lokeren komt om het leven nadat hij obus bewerkt

Een veertiger is deze namiddag bij een explosie om het leven gekomen in Doorslaar, een gehucht in Lokeren. De man was in zijn tuin een obus uit de Tweede Wereldoorlog aan het bewerken met een slijpschijf. Hij zou het springtuig hebben gevonden in de Ardennen. De obus ontplofte, en de man overleed aan zijn verwondingen. Enkele huizen in de buurt liepen schade op. Dovo is op dit moment nog ter plaatse om de plaats van het incident te beveiligen.