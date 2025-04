Man uit Beveren zwaar verbrand door steekvlam tijdens barbecue

In de tuin van een woning aan de Edgard Tinelstraat in Beveren is zaterdagavond om 20 uur een man zwaar verbrand geraakt na een steekvlam van een gasbarbecue. Het slachtoffer liep tweedegraads brandwonden op aan de armen en in het gezicht. Wat er precies misgegaan is, is niet duidelijk. Mogelijk was de gasfles niet goed aangesloten of was er een defect. Het slachtoffer werd na verzorging van de ziekenwagen en de MUG, zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De andere aanwezigen raakten niet gewond maar waren wel erg geschrokken door het voorval.