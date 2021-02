De Vlaamse varkenshouders trekken aan de alarmbel. Door de Afrikaanse Varkenspest en de coronacrisis krijgt de sector zware klappen. De vraag naar varkensvlees is serieus gedaald en tegelijk is de prijs voor veevoeder gestegen. Voor veel varkenshouders is het dus werken met verlies. Het Algemeen Boerensyndicaat vraagt daarom extra steun aan de overheid. De ondervoorzitter van het syndicaat is zelf ook varkenshouder, in Kemzeke.