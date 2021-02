Nieuws Man toont hoe hij ex-partner neerstak tijdens reconstructie in Aalst

In Aalst is vanmorgen de reconstructie gehouden van de aanval met een mes op een vrouw van 35 door haar ex-man. De vrouw bezweek nadien aan haar verwondingen. De feiten dateren van 6 augustus vorig jaar. Aan het woonzorgcentrum Mijlbeke in Aalst wordt een werkneemster bij aankomst op de parking aangevallen door haar man, van wie ze aan het scheiden is. De 38-jarige belaagde zijn ex-partner al een tijdje, maar die ochtend werd het de vrouw fataal. Hij dient haar verschillende steekwonden toe, waaraan ze drie weken later overlijdt. Vanmorgen moest de man, met kogelvrij vest, aantonen hoe hij die dag precies te werk is gegaan. De politie is massaal ter plaatse. Iets voor de middag is de reconstructie afgelopen en wordt de man opnieuw overgebracht naar de gevangenis. Hij riskeert vervolgd te worden voor moord.