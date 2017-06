Mobiliteit en Verkeer Man onder invloed maait bejaard koppel van voetpad

embed

Nog in Dendermonde heeft een man gisterenavond een bejaard koppel van het voetpad gemaaid. De chauffeur was zwaar onder invloed van antidepressiva. De 2 voetgangers maakten geen enkele kans om de aanrijding te vermijden en liggen nu met zware verwondingen in het UZ Gent. Eén van twee is zelfs in levensgevaar. Wij spraken een man die meer geluk had en gelukkig wel nog net op van voor de auto tijd kon wegspringen.