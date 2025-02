Man om het leven gekomen bij brand in Hamme

Ook uit Hamme komt er vandaag slecht nieuws. In Baantje, in het centrum van de gemeente, is deze namiddag een man om het leven gekomen bij een woningbrand. Rond half vier zag een voorbijganger rook opstijgen uit het huis. Toen de brandweer het huis betrad, vonden ze het levenloze lichaam van de bewoner. Het vuur was waarschijnlijk al een tijdje aan het woeden, maar doofde vanzelf door een tekort aan zuurstof. Wat de brand heeft veroorzaakt, is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht. De woning liep door de brand ook veel schade op.