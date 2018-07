De Spar supermarkt in Brugsken Sint-Niklaas is zaterdagmorgen op een brutale manier overvallen. Iets over acht uur, net na opening, komen twee mannen de winkel binnen. Een van hen haalt een mes boven en bedreigt de kassierster. Die geeft in paniek het startgeld uit de kassa aan de man, die vervolgens op de vlucht slaat. De hele actie is gefilmd door de bewakingscamera. De kassierster was door het hele gebeuren in shock. De eigenaar van de zaak besloot om de winkel de rest van het weekend te sluiten.