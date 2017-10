Nieuws Man neergestoken en combi gekanteld na burenruzie in Berlare

Een burenruzie is gisteravond zwaar uit de hand gelopen in het Vennepark in Berlare. Een man heeft daar zijn buurman neergestoken met een bierflesjes. Het flesje stak in de hals, en de slagader werd geraakt. De man werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis, maar de hulpdiensten konden hem gelukkig redden. Het parket onderzoekt de steekpartij en kwam daarvoor ook ter plaatse. De dader van de steekpartij is uiteindelijk opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. In de marge van het hele incident is er ook een combi van de lokale politie op zijn zij beland. De agenten die onderweg waren naar de dader gingen uit de bocht. Eén agent raakte daarbij gewond aan de arm.