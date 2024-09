Man met rollator dood aangetroffen naast spoorwegovergang in Buggenhout

In de Beukenstraat in Buggenhout hebben de hulpdiensten deze ochtend het lichaam aangetroffen van een man. Het lichaam lag naast de sporen aan de spoorwegovergang. Het gaat om een oudere man met een rollator, maar hoe hij om het leven is gekomen is niet duidelijk. Kwaad opzet wordt op dit moment wel al uitgesloten, zegt de politie. Uit de eerste bevindingen zou het ook niet meteen gaan om een aanrijding met een trein. Verder onderzoek moet meer duidelijkheid brengen.