Man levensgevaarlijk gewond na crash tegen vrachtwagen

Op de E17 in Zele, in de richting van Antwerpen, is er deze ochtend om half zeven een ernstig ongeval gebeurd. Een Audi reed er achteraan in op een rijdende vrachtwagen. De klap was hevig en de auto kwam klem te zitten onder de achterkant van de tankwagen. De vrachtwagenbestuurder kon zijn truck veilig op de pechstrook tot stilstand brengen en verwittigde de hulpdiensten. De autobestuurder, een jonge man, zat gekneld in het wrak en raakte zeer ernstig gewond. De brandweer kon de bestuurder al bij al snel bevrijden. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het UZ in Gent overgebracht. Een verkeersdeskundige van het parket werd opgevorderd om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Door het ongeval werden twee van de drie rijstroken afgesloten.