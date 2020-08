Man levensgevaarlijk gewond na arbeidsongeval bij paletbedrijf in Sint-Pauwels

Een arbeider is zopas levensgevaarlijk gewond geraakt na een arbeidsongeval bij paletbedrijf Van Gaeveren in Sint-Pauwels, deelgemeente van Sint-Gillis-Waas. De omstandigheden van het ongeval zijn nog zeer onduidelijk. Maar volgens onze eerste informatie is de arbeider gekneld geraakt in een freesmachine. Dat bevestigt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) aan onze redactie. De brandweer kwam ter plaatse om de man te bevrijden uit de machine. Hij werd ter plaatse gereanimeerd door de hulpdiensten. Het slachtoffer is in zeer kritieke toestand overgebracht naar het UZ van Antwerpen.