Man levensgevaarlijk gewond na aanrijding op zebrapad in Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas is deze ochtend een fietser levensgevaarlijk gewond geraakt na een aanrijding op het zebrapad. Het ongeval gebeurde rond 8 uur ter hoogte van het kruispunt van de Kuildamstraat met de Heistraat. Over de omstandigheden van het ongeval zijn er op dit moment nog weinig officiële details. De bestuurder van de bestelwagen werd wel opgepakt. Een deskundige van het parket zal die onderzoeken. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer te helpen. De fietser liep een zware hoofdwonde op. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.