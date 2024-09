Man koopt auto en die brandt dezelfde dag nog uit in Beveren

Een jongeman uit Sint-Niklaas, die gisterenmorgen nog maar net een wagen tweedehands gekocht had, zag die 's avonds voor zijn ogen helemaal uitbranden. Dat gebeurde in Beveren, rond half elf op de Gentseweg. De brand ontstond in het motorgedeelte van de auto, vermoedelijk door een technisch defect. De kersverse eigenaar en een vriend konden nog net op tijd het voertuig verlaten. Vervolgens konden ze enkel lijdzaam toezien hoe de vlammen de auto verteerden. De toegesnelde brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle, maar het voertuig was op dat moment al niet meer te redden.