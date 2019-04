De 57-vrouw die eind januari haar man om het leven bracht in Sint-Maria-Oudenhove bij Zottegem, heeft de speurders getoond hoe ze te werk is gegaan. De moord gebeurde in de bed and breakfast die het koppel samen uitbaatte. De dochter van het koppel staat er sinds de feiten alleen voor. Ook zij was aanwezig bij de reconstructie deze middag. Toch blijft de jonge vrouw van 22 nog altijd met een pak vragen achter.