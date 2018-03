Man gewond nadat hij met Porsche tegen betonnen paal aanrijdt

Op de Albertlaan in Ninove is gisteravond een enorme ravage aangericht na een botsing tussen 2 auto's. Even voor 11 uur botste een BMW tegen een Alfa Romeo. In die laatste zaten twee vrouwen die beiden gewond naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. Hun wagen kantelde en duwde twee andere geparkeerde wagens in elkaar. Ook de eerste auto, de BMW, knalde na de eerste botsing nog tegen andere geparkeerde wagens aan. De auto zelf vloog daarna nog eens over een haag en kwam tot stilstand op minder dan een meter van een gasinstallatie. In totaal zijn er zes wagens goed voor de schroothoop. Er kwam een deskundige ter plaatse om de precieze oorzaak van het ongeval verder te onderzoeken.