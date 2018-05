Man gewond na gasontploffing in Dendermonde

De buurt van de Pastoor Claeysstraat in Sint-Gillis-Dendermonde is vanmorgen rond half tien opgeschrikt door een hevige ontploffing. Enkele ruiten en een glazen koepel sneuvelden, de glasscherven kwamen op straat terecht en bij de buren. Volgens de brandweer was er in de woning een gasophoping ontstaan, die door het aansteken van het kookfornuis tot ontploffing is gekomen. De bewoner kreeg daarbij een steekvlam in het aangezicht. Hij moest met verwondingen worden afgevoerd naar het Sint-Blasiusziekenhuis. De beginnende brand was snel onder controle. De brandweer trof ook een verzameling aan van enkele tientallen gasflessen. Waarom de man er zoveel had staan, wordt nog verder onderzocht.