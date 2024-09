Man gewond en heel wat schade na woningbrand in Berlare

In de Molenhoek in Berlare is brand uitgebroken in de slaapkamer van een woning. De brandweerwagens van Berlare, Zele en Dendermonde kwamen ter plaatse. Het vuur was snel onder controle, maar de korte maar hevige brand veroorzaakte wel heel wat schade op de bovenverdieping. De bewoners waren aanwezig op het moment van de brand. Een man raakte lichtgewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Er is een deskundige aangesteld door het parket om de oorzaak van de brand te onderzoeken.