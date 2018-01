Man dreigt met gasontploffing in Hamme

In Temse is de voorbije nacht om iets voor vier uur brand gesticht aan een woning in de Hoogkamerstraat. Onbekenden hadden een autoband met daarin een brandversneller tegen de voordeur gezet en in brand gestoken. Het was een buurman de vlammen opmerkte en de hulpdiensten verwittigde. Toen de brandweer arriveerde, bleek dat er nog een vrouw en 2 kinderen in het huis lagen te slapen. Ze liepen een rook-vergifting op en werden naar het ziekenhuis gebracht. De vader van het gezin was niet thuis.