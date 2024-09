Man doodgeschoten door agent op spoedafdeling in Dendermondse ziekenhuis

Op de spoedafdeling van het AZ Sint Blasius in Dendermonde is afgelopen nacht een man uit Berlare neergeschoten door een politieman van het korps Berlare/Zele. De man zelf werd overgebracht naar het ziekenhuis door de politie, maar eenmaal aangekomen sloegen zijn stoppen om onduidelijke reden door. De man keerde zich tegen de agenten, waarna er een schot gelost werd. De man overleed daar ter plaatse aan zijn verwondingen. Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart, maar geeft voorlopig geen commentaar. Ook het labo van het parket kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.