In Kruibeke zijn deze ochtend de gesneuvelde hulpverleners en slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001 hebben herdacht. Tientallen mensen brachten aan het herdenkingsmonument in de Bazelstraat hulde aan de slachtoffers. Verschillende afdelingen van de Nationale Strijdersbond, de burgemeester, leerlingen en de zonecommandant van Hulpverleningszone Waasland legden bloemen neer. Het is ondertussen al 22 jaar geleden dat de WTC-torens in New York met de grond gelijk werden gemaakt door terroristen met gekaapte vliegtuigen. Gelijktijdig crashte ook een gekaapt toestel in het Pentagon in Washington, een vierde bereikte zijn doel niet en stortte neer in Pennsylvania. Er vielen die dag bijna drieduizend slachtoffers. En in Kruibeke blijven ze elk jaar het enorme leed herdenken.