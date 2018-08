Man dodelijk aangereden door vrachtwagen op E17 in Lokeren

Op de E17 in Lokeren in de richting van Gent is zaterdagmiddag een man om het leven gekomen toen hij aangereden werd door een vrachtwagen. Rond 12 uur stopte de man met zijn auto op de pechstrook, waarom is nog niet geweten. Meteen nadat de bestuurder uitstapte werd hij aangereden door een Sloveense vrachtwagen. De chauffeur van die vrachtwagen heeft nog geprobeerd om de man te ontwijken, maar dat was tevergeefs. De vrachtwagenbestuurder is, net als de vrouw van de man, in shock overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw had van uit de auto alles zien gebeuren. Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse om het ongeval verder te onderzoeken.