De man uit Oordegem die zijn vrouw doodstak, heeft zich vannacht van het leven beroofd in zijn cel. De man zat opsloten in de gevangenis van Dendermonde. Hoewel hij onder verscherpt toezicht stond, slaagde hij er toch in zich op te hangen met zijn hemd. Dat is onze redactie door meerdere bronnen bevestigd. Wie vragen heeft over zelfmoord, kan steeds gratis contact opnemen met de zelfmoordlijn via het nummer 1813.