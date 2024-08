Man die treinconducteur aanviel, blijft in de cel, NMBS wil meer bevoegdheden voor politie in stations

De man die een treinconducteur heeft aangevallen in Denderleeuw, blijft voorlopig in de cel. Volgende week vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer. De man werd opgepakt, na een incident in het station van Denderleeuw. Hij reisde illegaal en werd daarom uit de trein gezet. Maar de man liet het daar niet bij en gooide een onbekende vloeistof in het gezicht van de conducteur. De NMBS betreurt het incident, en ziet de agressie tegen haar personeelsleden toenemen.