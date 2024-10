Man die onwel werd achter het stuur in Stekene is overleden

De autobestuurder die gisteren betrokken raakte bij een zwaar verkeersongeval in Stekene, is overleden. De man van 51 werd onwel achter het stuur. Hij verloor het bewustzijn en ramde een aantal auto's langs de kant van de weg. Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd, en werd daarna in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Maar daar is de man jammer genoeg overleden. In de auto zat ook de dochter van de man. Zij raakte lichtgewond.