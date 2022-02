Man die naar politie schoot in Lede, riskeert 6 jaar cel

Dave De Kock, de man die verdacht wordt van de ontvoering en de moord op de kleine jongen Dean, ontkent alle betrokkenheid. Volgens zijn advocaat kan hij hoogstens vervolgd worden voor schuldig verzuim, het achterwege laten van hulp dus. Het lichaampje werd gevonden in Nederland. Maar het Belgische gerecht gaat er van uit dat Dean in Sint-Gillis-Waas om het leven is gebracht. In het appartement van De Kock zijn vriendin. De onderzoeksrechter van Dendermonde wil daarom dat De Kock wordt overgeleverd aan ons land. Het Openbaar Ministerie in Nederland gaat daarmee akkoord. Maar De Kock verzet zich daartegen. Op 22 februari weten we waar hij berecht zal worden.